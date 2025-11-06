Il mondo FQ

Violenti scontri tra ultras di Rayo Vallecano e Lech Poznan: le due tifoserie appartengono a fazioni politiche opposte – Video

di F. Q.
Gli spagnoli, che arrivano dalla periferia madrilena, sono di estrema sinistra, mentre i polacchi con forti infiltrazioni dell’estrema destra
Gruppi di estrema sinistra contro gruppi di estrema destra: nella notte tra mercoledì e giovedì ci sono stati duri scontri tra gli ultras del Rayo Vallecano e quelli del Lech Poznan. La polizia spagnola ha arrestato almeno un ultras spagnolo appartenente al gruppo dei Bukaneros, coinvolto in violenti scontri con tifosi del Lech Poznan: i due club si sfideranno questa sera nel match di Uefa Conference League. Le due tifoserie hanno una marcata definizione politica: quelli del Rayo, squadra della periferia madrilena, di estrema sinistra, quelli del Lech con forti infiltrazioni dell’estrema destra.

Secondo le fonti di polizia, gli incidenti sono avvenuti intorno alle 23:30 nei pressi dello stadio di Vallejas (Madrid), dove decine di ultras dei due gruppi si sono incontrati per dar vita a un violento scontro. La polizia nazionale è intervenuta schierando numerosi agenti per sedare i disordini e disperdere i tifosi polacchi. Il bilancio è di almeno un arresto e un tifoso spagnolo ferito. L’incontro tra Rayo Vallecano e Lech Poznan, in programma alle 21:00 di oggi, è stato classificato come partita ad alto rischio dalla Commissione Antiviolenza, data la tensione fra i gruppi radicali delle rispettive tifoserie.

