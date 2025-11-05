Francia, 35enne investe pedoni alla guida di un’auto: almeno dieci feriti. Fermato col taser, ha urlato “Allah Akbar”

L'uomo ha tentato di dare fuoco al veicolo: aperto un fascicolo per tentato omicidio. "Il movente non è stato confermato", ha spiegato il procuratore di La Rochelle

Un uomo di 35 anni alla guida di un’auto ha investito deliberatamente diverse persone sull’isola di Oléron, al largo della costa atlantica della Francia, intorno alle 8.45 di mercoledì mattina: fermato dalla polizia con l’utilizzo del taser, ha gridato “Allah Akbar” e ha tentato di dare fuoco al veicolo. Ci sono almeno dieci feriti, quattro dei quali gravi. La Procura di La Rochelle ha aperto un fascicolo per tentato omicidio: “Il movente non è stato confermato e saranno le indagini a doverlo accertare”, ha spiegato il procuratore, Arnaud Laraize, specificando che la Procura antiterrorismo “non è coinvolta in questa fase”.

L’arrestato, cittadino francese, vive sull’isola, nel paese di Saint-Pierre-d’Oléron: non risulta essere mai stato intercettato dai servizi dedicati alla prevenzione della radicalizzazione. Il sindaco, Christophe Sueur, riferisce a Le Parisien che l’uomo “è noto per le sue numerose trasgressioni, in particolare per il consumo abituale di droghe e alcol”. Una fonte citata da Le Figaro riferisce che nel bagagliaio dell’auto – una Honda Civic – sono state trovate delle bombole di gas: il procuratore però non ha confermato, spiegando che l’informazione è ancora in fase di verifica. Gli inquirenti stanno stanno valutando la possibilità che l’uomo soffra di disturbi psichiatrici.