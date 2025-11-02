“Sono già spalle al muro, sono già prigioniero”. Così Luciano Spalletti – sorridendo – ha esordito ai microfoni di Dazn dopo la vittoria all’esordio sulla panchina della Juventus contro la Cremonese. “L’ho detto perché bisogna dirlo, ma la strada è lunghissima e sicuramente bisogna migliorare nonostante le tante occasioni create”. Il riferimento è alla frase “speriamo di rientrare nella corsa scudetto, perché non dovremmo?”, nel corso della conferenza stampa di presentazione di venerdì pomeriggio.

Spalletti ha poi scherzato anche con Ciro Ferrara, in studio a Dazn: “Sono cotto come un fegatello“, ha infatti detto il nuovo allenatore della Juventus, parlando di un esordio ricco di tensione e adrenalina. Spalletti ha poi parlato dei suoi primi momenti nel mondo Juve: “Da fuori sembra una bella cosa, poi ci entri e ti accorgi che non hai visto niente. Essere a quel livello non è facile”, ha spiegato il tecnico bianconero, riallacciandosi a un altro discorso: “A volte si subisce la pressione che ha la Juve per storia e per quello che può essere il futuro. Ci sono potenzialità da tutte le parti qui. Ma qualcuno deve ancora raggiungere quel livello e quello spessore per stare comodo dentro la tuta della Juve”.

Poi anche qualche parola sulla scelta di Koopmeiners braccetto in difesa: “Lo può fare e lo ha già fatto in Nazionale. Quello di oggi è servito come messaggio, non si va a difendere si va a giocare. Ha comandato quelli davanti, è stato aggressivo e difensivo”. Infine ha concluso parlando di quelle che erano le sue intenzioni con la mossa a sorpresa: “Se lo avessimo usato di più nel giro palla, sarebbe entrato di più a centrocampo a fare superiorità. L’intenzione era quella, per far allungare Thuram. Questo lo abbiamo fatto poco. Si è fatto apprezzare di più per quelle che non sono le sue qualità”.