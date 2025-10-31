“Perché non dovremmo sperare di rientrare nella corsa scudetto?”. Luciano Spalletti non si è nascosto nella conferenza stampa di presentazione da allenatore della Juventus. L’ex commissario tecnico della nazionale ha parlato per la prima volta da bianconero dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di giovedì 30 ottobre. “Con i calciatori si commentava questo negli spogliatoi. Le intenzioni devono essere massime e il massimo significa rientrare nel giro scudetto”.

Napoli, Inter, Roma tra le big d’Italia allenate da Spalletti in Italia, ma l’allenatore non ha dubbi: “Sensazioni bellissime, sappiamo tutti la storia e l’organizzazione di questo club. Sappiamo che ci sono aspettative alte, sappiamo tante cose. Ma entrarci dentro è una bellissima emozione”. Poi anche qualche riflessione sul valore della rosa, sul quale ci sono diversi interrogativi sul valore generale.

“Se non avessi creduto che questa squadra abbia del potenziale, non avrei accettato un contratto di otto mesi. Penso di poter fare un bel lavoro con loro. Contratto breve? A me non interessa essere assicurato del proprio futuro, io ritengo corretto che si valuti di volta in volta. Non ho nessuna difficoltà ad accettare un incarico di questo tipo”. Spalletti infatti ha firmato fino a giugno, con opzione per il secondo anno in caso di qualificazione alla prossime Champions League.

“Non possiamo essere presuntuosi”: le parole di Spalletti

Conferenza stampa di presentazione, ma anche pre partita per Luciano Spalletti, che domani alle 20:45 sarà in panchina a Cremona, contro la Cremonese, per la sua prima in bianconero: “Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi, per niente. Si ha assoluto rispetto per tutto e per tutti. Senza slogan, non mi piacciono perché poi spesso sostituiscono i fatti. Ho rispetto per il lavoro di Tudor e lo ringrazio: possibile che si dia continuità a quel percorso. Poi non vorrei dire tutto agli avversari…”.

Infine anche qualche riflessione sui singoli, in particolare su Vlahovic e Koopmeiners: “Vlahovic? È facile, ci si parla: io non ho avuto nessuna imposizione dalla società per cui vado lì e vedo quello che lui fa e quella che è la sua risposta, le sue intenzioni, e a valutare dall’ultima partita le sue intenzioni sono molto chiare. Quel comportamento lì mette tutto a posto perché ha fatto una splendida partita”. Mentre su Koopmeiners: “È un calciatore che conosco bene perché l’ho seguito anche con le squadre precedenti: poi costava tanto e non l’abbiamo potuto prendere ma è un calciatore che mi piaceva. Secondo me è un mediano-mezzala, perché poi lo dice anche la sua storia”.