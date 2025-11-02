Il liceale si è presentato in caserma ancora sotto choc. Come riferito da La Stampa, il giovane ha raccontato di essere stato rasato, picchiato e poi buttato nel fiume a petto nudo

Un quindicenne si è presentato in questura a Moncalieri, nel Torinese, dichiarando di essere stato picchiato e buttato nel fiume Dora da tre coetanei. Lo rivela La Stampa, che ricostruisce la testimonianza del giovane: “Mi hanno sequestrato il telefono e chiuso in un bagno per ore. Mi hanno rasato, picchiato e poi buttato in acqua a petto nudo“.

Nell’ufficio dei Carabinieri il minore è stato accompagnato dalla madre sabato 1 novembre, dopo aver subito i maltrattamenti nella notte di Halloween. I responsabili, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e poi riferito al giornale torinese, fanno parte di una “baby gang” già nota nel circondario.

I militari hanno ascoltato la versione del giovane e raccolto la sua denuncia, trasmettendo in Procura la notizia di reato. Gli investigatori ascolteranno i testimoni, analizzeranno le immagini delle telecamere di sorveglianza e anche le celle telefoniche dei tre ragazzi.