“Malmenato, spogliato e gettato nel fiume la notte di Halloween da una Baby Gang”: la denuncia di un 15enne nel Torinese

Il liceale si è presentato in caserma ancora sotto choc. Come riferito da La Stampa, il giovane ha raccontato di essere stato rasato, picchiato e poi buttato nel fiume a petto nudo
Un quindicenne si è presentato in questura a Moncalieri, nel Torinese, dichiarando di essere stato picchiato e buttato nel fiume Dora da tre coetanei. Lo rivela La Stampa, che ricostruisce la testimonianza del giovane: “Mi hanno sequestrato il telefono e chiuso in un bagno per ore. Mi hanno rasato, picchiato e poi buttato in acqua a petto nudo“.

Nell’ufficio dei Carabinieri il minore è stato accompagnato dalla madre sabato 1 novembre, dopo aver subito i maltrattamenti nella notte di Halloween. I responsabili, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e poi riferito al giornale torinese, fanno parte di una “baby gang” già nota nel circondario.

I militari hanno ascoltato la versione del giovane e raccolto la sua denuncia, trasmettendo in Procura la notizia di reato. Gli investigatori ascolteranno i testimoni, analizzeranno le immagini delle telecamere di sorveglianza e anche le celle telefoniche dei tre ragazzi.

