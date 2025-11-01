L’allarme è scattato verso le 15:50 e immediatamente sono iniziate le operazioni di ricerca. Le vittime sono due uomini e una donna

Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana. Al momento, secondo quanto riferisce il soccorso alpino, si registrano tre vittime, due uomini e una donna. Il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto: i tre alpinisti sono tutti deceduti. Nel secondo gruppo, formato da 4 persone, due sono sopravvissute, mentre altre due risultano ancora disperse.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. Il gruppo è stato travolto dalla slavina mentre stava salendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi. L’allarme è scattato verso le 15:50 e immediatamente sono iniziate le operazioni di ricerca. Per i tre però non c’è stato nulla da fare e i loro corpi sono stati subito riportati a valle. Le altre due persone che facevano parte del secondo gruppo sono ferite ma non sono stati forniti altri dettagli sulle loro condizioni.