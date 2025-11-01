Il mondo FQ

Un 25enne soccorre un automobilista sulla Statale Bari-Palese, ma viene travolto e ucciso da un’utilitaria

La Procura di Bari ha avviato un'indagine per omicidio stradale e potrebbe richiedere l'autopsia sulla salma della vittima
Un morto e un ferito è il bilancio di un tragico incidente, avvenuto intorno alle sei del mattino di 1 novembre, sulla Statale 16, in direzione nord all’altezza di Bari-Palese. Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre prestava soccorso ad un automobilista in difficoltà. Il conducente responsabile dell’incidente si è fermato sul posto. La Procura di Bari ha avviato un’indagine per omicidio stradale e potrebbe richiedere l’autopsia sulla salma della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, originaria di Bitonto, stava tornando a casa con alcuni amici quando ha notato un’auto finita fuori strada. Così il 25enne e un suo amico sono scesi dal proprio veicolo per prestare soccorso. Ma un pirata della strada li ha travolti. Il 25enne è morto sul colpo e non c’è stato nulla da fare per i paramedici che sono accorsi sul posto, mentre l’amico è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari.

L’automobilista che ha investito e ucciso il ragazzo si è fermato e ora la sua posizione è al vaglio degli agenti della polizia locale di Bari. L’utilitaria è stata sequestrata e l’uomo è stato sottoposto ai test tossicologici.

