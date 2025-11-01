Il capitano della Nazionale campione del mondo e della Sir Susa Scai Perugia in una story ha commentato così l'ipotesi. Il calendario è fittissimo tra Santo Stefano e il 4 gennaio. Senza contare che dal 16 al 21 dicembre a Belém, in Brasile, si disputaa la coppa del mondo per club

“Che barzelletta”. Così, con una story sul suo account Instagram, Simone Giannelli, capitano della Nazionale campione del mondo e della Sir Susa Scai Perugia, si è sfogato contro la possibilità di disputare la Supercoppa italiana nel periodo natalizio, già affollato di partite per i club di pallavolo della Superlega. La competizione, che per la prima volta nella sua storia si terrà in Arabia Saudita in base a un accordo sottoscritto dalla Legavolley a luglio con il fondo di investimento Saudi Crown Holding, era prevista per il 7 e 8 novembre alla Green Sports Hallas di Dammam. La prossima settimana, quindi, il club di Giannelli, insieme a Itas Trentino, Rana Verona e la Cucina Lube Civitanova, avrebbero dovuto contendersi il trofeo.

Tuttavia, a meno di due settimane dal fischio d’inizio, la Lega ha reso noto che “su richiesta della Federazione Saudita di pallavolo (main partner dell’evento, ndr) per motivi organizzativi legati alla migliore riuscita dell’evento, la ‘Del Monte Supercoppa 2025’ è stata posticipata al periodo natalizio”, promettendo dettagli “nei prossimi giorni”. Dagli uffici dell’organizzazione non trapelano informazioni ufficiali, né ufficiose. Secondo quanto pubblicato dal Corriere dello sport, di mezzo ci sarebbero conflitti tra il fondo di investimenti e la nuova direzione della federazione saudita. Nel frattempo, capitano Giannelli alza la voce: “Periodo natalizio? Ci sta… già si gioca poco in quei giorni”, ha scritto nella story, con un pizzico di sarcasmo.

Il motivo è presto detto: il 26 dicembre, a Santo Stefano, i club italiani saranno impegnati in una giornata di campionato, e un’altra si terrà il 4 gennaio. Il 30 dicembre dovrebbero tenersi i quarti di finale di Coppa Italia, a cui accedono le prime otto squadre del campionato. In tutto questo, inoltre, la Sir Susa Scai Perugia, vincitrice della Champions League nella scorsa stagione, sarà impegnata in una lunga trasferta intercontinentale alcuni giorni prima di Natale: dal 16 al 21 dicembre a Belém, in Brasile, cercherà di riprendersi la coppa del mondo per club, trofeo già vinto nel 2022 e nel 2023.

Quindi, i ragazzi allenati da Angelo Lorenzetti tornerebbero in Italia il 22, avrebbero tre giorni di riposo prima della partita di campionato del 26 dicembre, per poi partire verso la Penisola arabica (allenamento il 28, gare il 30 e il 31), tornare in Italia e giocare di nuovo il 4 gennaio, quando ci sarà un’altra partita di serie A1. Un tour de force di spostamenti e match.

“La lamentela di Simone è giusta”, commenta Giorgio De Togni, presidente dell’Associazione italiana pallavolisti, il sindacato dei giocatori e delle giocatrici che da tempo segnala dei calendari molto frenetici tra competizioni nazionali, europee e internazionali. De Togni sta seguendo la vicenda. “In attesa di avere notizie dalla Lega Volley, ho cominciato a contattare i capitani dei club capire cosa raccogliere alcune opinioni. “Se la Supercoppa dovesse essere a fine dicembre, spero che almeno si giochi in Italia, ci sarebbe un po’ di respiro”, commenta riconoscendo tuttavia che le partite nel periodo natalizio sono una grande occasione per riempire i palazzetti e che giocare la Supercoppa in Arabia potrà portare un po’ di denaro nelle casse delle squadre che partecipano.

Nell’attesa di trovare una soluzione, la Lega Volley ha anticipato una giornata di campionato al weekend in cui doveva tenersi la Supercoppa in Arabia, ma difficilmente libererà degli slot nei giorni natalizi, quando i palazzetti si riempiono. Nel 2019 una partita fu programmata anche il 25 dicembre. In quell’occasione Davide Saitta, allora palleggiatore della Consar Ravenna, sollevò la questione pubblicando su Avvenire una lettera aperta a papa Francesco.