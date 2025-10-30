L'attaccante serbo è tornato al gol dopo oltre un mese, poi ha suonato la carica in conferenza stampa: "Tre allenatori in un anno e mezzo, siamo tutti responsabili"

Oggi sarà il giorno della firma di Luciano Spalletti dopo l’esonero di Igor Tudor, ma ieri – 29 ottobre – la Juventus è scesa in campo contro l’Udinese con in panchina Massimo Brambilla, vincendo per 3-1 dopo otto partite consecutive senza i tre punti tra campionato e Champions League. Una vittoria firmata Dusan Vlahovic, Federico Gatti e Kenan Yildiz. Il serbo – tornato al gol dopo oltre un mese (dopo la doppietta contro il Borussia Dortmund in Champions League) – è stato il vero leader durante e dopo la partita, quando ha “rimproverato” la squadra per gli ultimi complicati mesi.

“Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, dobbiamo guardarci allo specchio e vedere dove stiamo sbagliando”, ha tuonato Vlahovic in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese. “Non credo sia giusto incolpare una persona: la colpa è di tutti. Oggi dovevamo dare un segnale e lo abbiamo fatto. Ma se non lo facciamo nelle prossime partite non servirà a niente. Dobbiamo parlare di meno e fare di più”. Duro e deciso, con parole da leader: il serbo – al centro di numerose critiche sia negli anni passati che in questo periodo no per i bianconeri – ha dato un segnale prima in campo con il gol che ha sbloccato la partita, poi fuori.

Dopo aver ringraziato Tudor per quanto fatto in bianconero, Vlahovic ha lasciato uno spiraglio aperto anche per il suo futuro alla Juventus: “Non lo so cosa potrà succedere, mai dire mai. Ma sono concentrato sul presente. Parlare ora di questo non ha senso, vista la situazione in cui siamo. Dobbiamo fare meglio e vincere, sono concentrato solo su questo”. Prima della vittoria contro l’Udinese, infatti, la Juventus era reduce da otto partite consecutive senza vittoria, tre sconfitte in fila e quattro match senza segnare. Un momento complicatissimo, culminato con l’esonero di Igor Tudor. Adesso i bianconeri ripartiranno da Luciano Spalletti (la firma è attesa per oggi) con 15 punti in classifica – gli stessi del Bologna – a -6 da Napoli e Roma, entrambe in cima alla classifica.