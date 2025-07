“Ho sempre amato e amerò sempre la Juve. Questo club mi ha aiutato a diventare quello che sono oggi. Non c’è guerra da fare contro nessuno”. Con queste parole Paul Pogba ha voluto chiarire, forse una volta per tutte, i suoi sentimenti verso il mondo bianconero. “Credevo di essere in guerra con l’antidoping, non contro la Juventus”,aveva detto meno di due settimane fa il centrocampista francese, spiegando di non essere stato difeso e aiutato nella sua lotta per farsi ridurre la squalifica. Oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Monaco, ha voluto precisare meglio il concetto: “Ci sono cose che mi sono piaciute e altre no. Ma è così”. Più nello specifico: “Alcune persone hanno continuato a chiamarmi, a farmi visita e ad aiutarmi. Il presidente (Andrea Agnelli, ndr) lo ha fatto, anche Giorgio Chiellini. Anche alcuni compagni di squadra. Altri no“, ha aggiunto Pogba. Lasciando quindi intendere che sia stata soprattutto la nuova società, post-Agnelli, a scaricarlo.

“Un anno fa ho detto che non ero morto. Il mio sogno è vedere i miei figli festeggiare un gol con una ‘dab’. Oggi penso al futuro e non al passato”, ha detto Pogba. Che ha raccontato così la firma con il Monaco: “Mi sono tornate in mente tante immagini: doping, infortuni, ecc. Tutto è tornato alla mente e non sono riuscito a trattenermi. Ma è stato un momento di gioia e determinazione”. Il centrocampista assicura di poter giocare ad alti livelli: “Mi sento bene fisicamente e pronto ad affrontare questa grande sfida con il Monaco, dove sarò circondato e supportato al meglio. Sono determinato, voglio tornare e ricominciare a divertirmi in campo. Con il tempo e la pazienza tornerò al meglio“, ha aggiunto. “Sono pronto. Ma non posso avere troppa fretta. Ci prenderemo il tempo necessario per tornare al top della forma. Ho tanta voglia di toccare di nuovo la palla“, ha detto ancora Pogba.

Per lui sarà la prima volta in Ligue 1: “Sappiamo che il PSG ha dominato negli ultimi anni, con giocatori di grande talento. Ma anche Monaco e Lille hanno vinto questo campionato. Abbiamo i migliori talenti qui. Sono felice di essere un giocatore di Ligue 1. È una bella sfida per me”, ha dichiarato Pogba. Infine il possibile ritorno in Nazionale. “Ho parlato con Didier Deschamps, gli ho parlato al telefono, e mi ha detto: ‘Ok, puoi tornare (nella nazionale francese) quando vuoi. No, sto scherzando! Qualsiasi giocatore può tornare in nazionale, ma ci vuole tempo. Ci sono posti, ma te li devi guadagnare“, ha concluso.