“Però ammazza quanto sei permaloso, ti voglio bene”. Così Adriano Panatta su X, rispondendo a Nicola Pietrangeli dopo l’articolo pubblicato su Supertennis.tv. Ma ricostruiamo. Panatta ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui – per sbaglio – aveva dichiarato: “Sono stato l’unico ad aver vinto il Roland Garros”, anziché “sono l’ultimo”, visto che anche Pietrangeli è stato campione a Parigi, per due volte (1959 e 1960). A quel punto il tennista 88enne si è risentito, pubblicando un articolo su Supertennis con tono ironico, ma polemico.

“Carissimo Adriano, ma che ti succede? È vero che non sto bene ma se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto) allora vuoi stravincere”, ha sottolineato Panatta, sulla via del recupero dopo un intervento chirurgico all’anca destra, subito nel dicembre 2024 a causa di una frattura periprotesica. “Affermi che la gente ti ‘rompe le palle con ‘sta storia che sono rimasto l’unico ad aver conquistato il torneo di Parigi’. Annamo bene, per carità, è vero che non sto bene e che sto più di là che di qua, però mi atterri così, e non è bello. E se mi levi pure i Roland Garros allora vuoi stravincere”, aggiunge l’ex tennista novantenne, che ha poi chiuso l’articolo con un velo di sarcasmo.

Immediata la risposta di Panatta, che con un tweet su X ha risposto all’ex collega: “Leggo che Pietrangeli si è risentito perché in una intervista avrei detto che sono stato l’unico ad aver vinto il Roland Garros. Nicola guarda che ho detto o intendevo dire l’ultimo, non mi sono mica rincoglionito. Però ammazza quanto sei permaloso, ti voglio bene”.