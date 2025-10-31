Il mondo FQ

Trovata morta la 24enne Miriam Oliviero. La giovane era scomparsa da Siena quattro giorni fa

Il corpo della giovane è stato rinvenuto su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena
È stato trovato il cadavere di Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa martedì 28 ottobre. Il corpo della giovane è stato rinvenuto dai carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Era proprio in quell’area che si erano concentrate le attività di ricerca dopo che era stato geolocalizzato il telefono della 24enne. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia.

A dare l’allarme erano stati i genitori quando Miriam non è rincasata per cena. La giovane era residente a Monteroni d’Arbia (Siena) dove lavorava alla biblioteca comunale. Lì doveva cominciare il suo turno di lavoro alle 15, ma non si è mai presentata. L’ultimo contatto è stato con i genitori, intorno alle 13:30, quando la ragazza ha chiesto alla madre e al padre come comportarsi in caso di ritardo al lavoro. “Non aveva più un centesimo, quindi se si è allontanata lo ha fatto senza mezzi propri o con qualcuno – spiegano i genitori – forse ha incontrato una persona che, approfittando della sua fragilità, l’ha convinta a fare qualcosa contro la sua volontà”.

Le ricerche si erano concentrate sui filmati delle videocamere di sorveglianza tra Monteroni e il capoluogo. La polizia aveva anche verificato le liste dei pernottamenti in alberghi e bed & breakfast e raccolto informazioni negli ambienti più frequentati della città. Miriam non guidava e per spostarsi usava i mezzi pubblici. “È la prima volta che accade una cosa del genere. Avrebbe sempre avvisato, anche solo per il suo cane”, avevano detto i genitori. “Miriam alla fine si confidava e si fidava, quindi è davvero strano questo silenzio” raccontavano mamma e papà, che avevano anche lanciato un appello: “Qualunque sia la tua volontà, a noi va bene, ma facci sapere come stai”.

