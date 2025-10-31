L'imprenditore era a Torino e da tifoso bianconero ha commentato la scelta del nuovo tecnico

“Spalletti non mi piace“. Non è una grande accoglienza quella riservata al nuovo allenatore bianconero da Flavio Briatore. L’imprenditore, noto tifoso della Juventus, è intervenuto nel corso della presentazione del suo nuovo locale ‘Crazy Pizza‘ proprio a Torino. E ha spiegato i due motivi per cui non è entusiasta dell‘arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della sua Juve.

“Perché ho un ricordo con la nazionale di calcio che non è positivo“, ha sottolineato Briatore, aggiungendo: “Però se penso a Spalletti allenatore del Napoli ha vinto lo scudetto e si è tatuato Napoli sul braccio“. Ed ecco la seconda nota dolente: “Speriamo si tatui Juventus sull’altro braccio e vinca anche con la Juve”.

Briatore però ce l’ha soprattutto con l’attuale dirigenza bianconera: “C’è da dire che qui negli ultimi 7/8 anni sono stati messi una barca di soldi gestiti malissimo, con risultati orribili”. A chi gli domandava se avesse in mente di acquistare il club bianconero, Briatore ha risposto: “No, sono super impegnato in Formula 1 con la Alpine. E ho già avuto una squadra di calcio“, ha concluso ricordando l’esperienza con il Queens Park Rangers.

“L’avevo presa in Serie B, era ultima dopo quattro anni era in Premier League“, ha ricordato. Anche se il Qpr della coppia Ecclestone-Briatore ci mise appunto molte stagioni per conquistare la promozione e poi – dopo la cessione – retrocesse subito in Championship. Mentre l’avventura di Briatore in Alpine per ora si sta rivelando disastrosa: il team francese è nettamente ultimo nella classifica costruttori di Formula 1.