Archiviata la vittoria per 3-1 contro l’Udinese, in casa Juventus è il giorno della firma di Luciano Spalletti. Dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi, l’allenatore oggi è arrivato alla Continassa in mattinata per tutte le procedure di rito prima dell’ufficialità. Martedì – nel pomeriggio – l’ex Ct ha avuto un incontro con Damien Comolli, poi decisivo per la conclusione dell’affare. Per lui un contratto fino a giugno con obbligo di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Juventus-Spalletti: il programma prima dell’ufficialità

La scelta della Juventus è ricaduta da subito su Luciano Spalletti, profilo considerato ideale per ribaltare un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative. Dopo l’infrasettimanale di mercoledì sera con in panchina Massimo Brambilla, Spalletti è arrivato giovedì mattina – intorno alle ore 11 – alla Continassa, preceduto di pochi minuti dall’auto del direttore tecnico della Juventus François Modesto. Alla guida dell’auto c’era lo stesso Spalletti: al suo fianco c’era Marco Domenichini, suo storico secondo. Ad attenderlo una ventina di tifosi e alcuni giornalisti.

L’allenatore è poi andato al JMedical per sostenere insieme al suo staff le visite di rito a cui si sottopongono anche gli allenatori. Adesso si attende la firma dei contratti per formalizzare l’accordo. Nel pomeriggio la squadra sosterrà alle 15 un allenamento di scarico: Spalletti non dirigerà la seduta, ma sarà l’occasione per incontrare i calciatori. L’annuncio dovrebbe arrivare fra stasera e domani mattina. Venerdì dovrebbe essere anche il giorno della presentazione: l’allenatore sarà poi in panchina sabato, nella trasferta di Cremona.