Dopo la vittoria contro Cerundolo, l'italiano ha spiegato di non essere al massimo della condizione: oggi sfida difficile contro l'americano (contro cui è in vantaggio nei precedenti)

“Cerchiamo di gestire la situazione, non sono fresco fresco, vedremo”. Con queste parole Jannik Sinner – dopo la vittoria contro Cerundolo agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Parigi – ha dato appuntamento al match di oggi, 31 ottobre, contro Ben Shelton. L’azzurro ha vinto in due set contro l’argentino (con un netto 6-1 al secondo set dopo un primo parziale combattuto) e a fine gara ha ammesso di non essere proprio nel suo miglior momento da un punto di vista fisico.

“Speriamo di dormire bene, domani (oggi, ndr) ci sarà un avversario impegnativo e bisogna essere al 100%, cerchiamo di alzare il livello”, ha poi proseguito Sinner, parlando sempre del match che gioca oggi per un posto in semifinale contro l’americano, che invece ha battuto Rublev per 2-0. Sinner conosce l’importanza del match: in caso di vittoria del torneo, non solo metterebbe il quinto trofeo stagionale in bacheca, ma tornerebbe per una settimana in testa al ranking Atp dopo l’eliminazione di Alcaraz al secondo turno contro Norrie.

Sinner-Shelton, i precedenti

Quella dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi è l’ottava sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, che in carriera si sono già sfidati sette volte. Il bilancio è chiaro: sei vittorie dell’altoatesino, una dello statunitense. L’unica vittoria di Shelton è arrivata nel primo confronto tra i due: nel 2023, al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Da lì sei vittorie consecutive per Sinner, che nello stesso anno l’ha sconfitto a Vienna. Nel 2024 invece l’altoatesino ha battuto Shelton a Indian Wells, a Wimbledon e a Shanghai. Due i precedenti del 2025: agli Australian Open e ancora a Wimbledon. Sarà la quarta sfida totale nei Masters 1000.