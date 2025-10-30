Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 13:19

È un Genoa “da incubo”: zero vittorie e ultimo posto in classifica. Ultimatum a Vieira, si attende uno scossone societario

di Valentino Della Casa
L'allenatore per il momento rimane in panchina, ma sono in corso riflessioni sul direttore sportivo Ottolini
È un Genoa “da incubo”: zero vittorie e ultimo posto in classifica. Ultimatum a Vieira, si attende uno scossone societario
Icona dei commenti Commenti

È stato un inizio di campionato “da incubo” – restando in un (banalissimo) tema Halloween – per qualche allenatore di Serie A. Igor Tudor è saltato e ora il suo successore, Luciano Spalletti, è a Torino, per firmare il suo contratto con la Juventus; Stefano Pioli sa di essere più che in bilico a Firenze, per quanto la sua panchina sia stata confermata; e a Genova di certo non se la passa meglio Patrick Vieira. Anzi.

Ultima spiaggia per Vieira: riflessioni su Ottolini

L’allenatore francese dopo la débâcle contro la Cremonese è davvero a rischio. Anche se la riunione societaria di inizio settimana aveva rinnovato la fiducia a lui e al suo staff. Ma un segnale di ripresa proprio non si vede e la sensazione è che se contro il Sassuolo (appuntamento lunedì 3 novembre alle 18.30 a Reggio Emilia) non ci dovesse essere una parvenza di svolta, allora pensare a un cambio in panchina sarebbe doveroso, oltreché scontato. Anche perché la domenica successiva, i rossoblù affronteranno in casa la Fiorentina, che versa nelle disastrose condizioni di cui sopra. E non si potrà proprio fallire.

Vieira resta, quindi, ma il clima attorno alla squadra non è il massimo. E nella giornata di oggi potrebbero esserci invece novità sul fronte societario. Sono infatti previsti nuovi colloqui e nuovi incontri, con la posizione del ds Ottolini (che da tempo viene associato alla Juventus) in bilico, tra voci di esonero o dimissioni. Qualcosa, insomma, potrebbe succedere, per provare a dare una scossa a una squadra che fatica a trovare la sua dimensione in questa Serie A: 3 punti (frutto di 3 pareggi) e ultimo posto in classifica. Una crisi forse non annunciata. Ma reale.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione