“L’assenza di De Bruyne? Sui tempi di recupero non sappiamo nulla, domani dovrebbe operarsi e sapremo meglio quando potrà ritornare, dai 3 ai 4 mesi. Ci dispiace perché si era inserito bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano anche come esperienza. In settimana rientrerà Lukaku e speriamo di recuperarlo presto”. Gabriele Oriali dà una bella e una brutta notizia ai tifosi del Napoli. Il dirigente partenopeo ha parlato a Dazn nel pre Lecce-Napoli, dando aggiornamenti sui due big infortunati in casa partenopea.

De Bruyne si è fatto male in occasione del tanto discusso calcio di rigore segnato, che ha portato allo stop di Mariani e il guardalinee Bindoni: il belga ha incrociato con il destro, battendo Sommer, e si è subito fermato senza nemmeno esultare e con un viso preoccupatissimo ha lasciato il campo sorretto dai medici. Da subito l’impressione è stata quella di un problema grave: nel secondo tempo De Bruyne è uscito in stampelle, a dimostrazione del fatto che l’infortunio non fosse di lieve entità. Gli esami hanno poi confermato i sospetti: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.

Lukaku si è invece infortunato ad agosto, durante l’amichevole contro l’Olympiacos, ed è già fermo da due mesi. Per lui una “lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra”. Una lesione grave, con Lukaku che infatti è fermo già da un po’. Adesso l’annuncio di Oriali: “Rientra prossima settimana”. Che tradotto non vuole dire che tornerà a disposizione. Lukaku tornerà a Napoli e riprenderà il lavoro riabilitativo: l’attaccante belga ha anche dovuto affrontare un periodo complicato per la morte del padre.