“Eravamo in scadenza io, Totti e Montella ma il grano l’hanno preso loro due. Io volevo le pappardelle”: il racconto di Cassano

“Eravamo in scadenza io, Totti e Montella ma il grano l’hanno preso lui e il capitano. A me è rimasta la min**ia…“. Antonio Cassano ha raccontato la lite con Francesco Totti e Vincenzo Montella nel 2006, quando i tre che componevano il tridente della Roma erano in scadenza di contratto e in trattativa per il rinnovo. “Volevo le pappardelle (i soldi, ndr) perché quando vieni dalla strada è così”, ha spiegato schietto e senza giri di parole l’attaccante barese.

“Poi li avrei messi a dormire. E infatti così è stato perché poi ho firmato per il Real Madrid e ho preso più di lui e di quell’altro. Più di tutti”, Così Cassano parlando lunedì a Viva El Futbol, trasmissione social con lo stesso Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola.

Nel corso dell’ultima puntata l’ospite era proprio Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia. E vista la sua presenza, Cassano ha ricordato e raccontato diversi aneddoti risalenti ai tempi della Roma: “A livello di importanza loro due lo erano sicuramente di più, io ero ancora un ragazzo che stava crescendo. Però quando qualcuno mi disse che loro due avevano rinnovato agli stessi soldi allora cominciai a litigare”.

A quel punto Montella – dopo aver ascoltato le parole di Cassano sorridendo – ha replicato: “Antò, io questa storia la conoscevo diversamente. Ti sei messo a fare il fenomeno dicendo: io sono Cassano e non rinnovo. In quel momento stavamo andando male ed ero capocannoniere, quando ho deciso di restare ho mandato un messaggio alla società e ho fatto sapere che ero pronto subito a firmare”.