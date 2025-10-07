Nuova puntata, nuovo attacco. I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. Nel corso dell’ultima puntata di “Viva el Futbol”, trasmissione streaming che vede protagonista proprio Cassano con Daniele Adani e Nicola Ventola, l’ex calciatore della Roma è sbottato parlando di Allegri. Cassano non ha mai nutrito simpatia per l’allenatore rossonero e non è una novità, ma nell’ultima puntata si è soffermato su alcuni giudizi letti in giro per i social negli ultimi giorni e sulla capacità di Allegri di incidere su Luka Modric.

“Lele, ti ho mandato tutto l’altro giorno perché a te non frega un c…o di determinati personaggi. Quando in Italia si dicono certe robe, io veramente divento matto e vado su tutte le furie”, ha esordito Cassano, parlando con Adani e mostrando il cellulare. Poi si è soffermato sulle parole di stima ed elogio di Ivan Zazzaroni per Massimiliano Allegri.

“Sono andato a sentire le notizie. Il problema è che in Italia continuano a far parlare determinati personaggi, e questo è Zazzaroni. Quando lui dice, per far passare bene Allegri, che è scandaloso come allenatore: ‘Allegri ha cambiato Modric’, questo è uno schifo e ce l’ho qua – ha dichiarato Cassano mostrando il cellulare – ‘Ed è uno dei pochissimi che sa di calcio’. Questo mi fa vomitare. Poi si mettono lui e altri due o tre scappati di casa ad ascoltare, a sentire cosa dice o cosa non dice. Io non ho problemi a fare i nomi e continuerò a farli”, ha proseguito l’ex calciatore di Roma e Bari.

Infine Cassano ha concluso: “Lo scandalo in Italia è questo, che finché avranno spazio questi personaggi… Modric ha vinto sei Champions League, ha vinto un Pallone d’Oro e lui fa passare la storia come se Allegri avesse cambiato Modric. Questa è una roba schifosa e ripeto, ce l’ho qua, l’intervista, perché non la invento. E quando dice che è uno dei pochi che sa di calcio, io al posto di Zazzaroni mi vergognerei”.