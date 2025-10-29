“Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez”. Così Paolo Bertolucci – ex tennista e oggi commentatore sportivo – ha riassunto su X la clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz al secondo turno (il primo per lui) del Masters 1000 di Parigi contro Cameron Norrie. Un tweet che è una chiara presa in giro nei confronti di Bruno Vespa, che qualche giorno fa – nel primo dei due attacchi social nei confronti di Sinner dopo la rinuncia alla Coppa Davis – aveva scritto: “Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”, storpiando il nome del talento spagnolo.

Il murciano è stato eliminato nonostante la vittoria del primo set che aveva messo la gara in discesa, perdendo poi gli altri due e commettendo ben 54 errori gratuiti. Nessun problema fisico per Alcaraz, ma tantissimo nervosismo come sottolineato dallo stesso Bertolucci nel corso del suo commento tecnico a Sky. “È molto nervoso, il box cerca di calmarlo. Io non l’ho mai visto così fuori di sé“. “Io non ho mai visto così tanti errori, anche questo non cercato, non forzato”, aveva già detto Paolo Bertolucci durante la cronaca della sfida.

“Sta cercando di accendere la luce, ma evidentemente non ci riesce. Si è lamentato tutto il match che non sente la palla e il campo è lento, io veramente avevo letto una dichiarazione che era contento. Giornata storta di certo, oggi la concentrazione è ai minimi termini”, ha aggiunto Bertolucci nella sua analisi sulla sconfitta di Alcaraz. Lo spagnolo ha mostrato grandissima imprecisione alla battuta: solo il 61% di prime palle in campo e soltanto il 64% di punti vinti con la prima di servizio.

Norrie aveva già avuto tre palle break nel terzo e nel quinto gioco del terzo e decisivo parziale, prima di strappargli il break nel settimo: “Norrie ha giocato la sua onesta partita – ha spiegato Bertolucci -. Molto male Alcaraz, una sconfitta veramente inattesa e che apre un buco nella parte alta del tabellone”. Potrebbe adesso approfittarne Jannik Sinner, che vincendo il torneo di Parigi tornerebbe in testa al ranking Atp, anche se solo per una settimana. “Un risultato negativo che ci sorprende, meglio per Sinner che potrà accorciare”, ha concluso Bertolucci.