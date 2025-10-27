Napoli-Inter è stata la partita più discussa del weekend, sia per spettacolarità, sia per qualità dei 22 in campo e per la classifica, ma anche per gli episodi arbitrali. E se sabato sera a tenere banco è stato il rigore concesso al Napoli – con una discussione a distanza tra Conte e Marotta – a distanza di 24 ore c’è stato un acceso scontro verbale tra Giuseppe Bergomi e Alessandro Del Piero, entrambi opinionisti nel corso della trasmissione Sky Calcio Club.

Scontro Del Piero-Bergomi a Sky: cosa è successo

Le due bandiere di Inter e Juventus hanno discusso animatamente durante la puntata post Lazio-Juve: l’oggetto della questione era l’Inter degli ultimi anni e il suo valore rispetto alle avversarie. Inizialmente Bergomi e Del Piero hanno discusso delle parole di Beppe Marotta – presidente dell’Inter – e dell’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu dopo il match contro il Napoli. Il presidente del club milanese si è lamentato per il rigore concesso ai campani, Chivu si è invece dissociato, non parlando di arbitri. “È andato contro il suo presidente“, ha spiegato Del Piero. “Non è andato contro Marotta, è andato per la sua strada”, ha risposto Bergomi. Argomento chiuso con Del Piero che ha espresso la sua teoria (“Per andare bene bisogna remare tutti nella stessa direzione”) e Bergomi che ha risposto: “La società ha fatto la sua parte, Chivu la propria”.

La discussione si è però accesa quando Del Piero ha affermato: “Tu non sei d’accordo, ma l’Inter è la squadra più forte d’Italia“. L’ex capitano nerazzurro ha controbattuto: “No, è stata la più brava a fare mercato a zero da 4 anni scoprendo giocatori e facendoli giocare in modo diverso”. Non d’accordo con il pensiero di Bergomi, Del Piero ha risposto: “No, più bravi sono quelli che hanno vinto al posto suo”. “E come mai non vince gli scontri diretti?“, ha chiesto Bergomi. “Per altri motivi, ma se prendi la rosa dell’Inter è più forte di Juve, Napoli, Milan e Roma”. A quel punto nella discussione è intervenuto Giancarlo Marocchi – ex calciatore e opinionista Sky – che concordando con Del Piero, ha spiegato: “Beh, però se arriva il Real va a comprare dall’Inter”. “E chi compra?“, ha chiesto ancora Bergomi.

A quel punto la situazione è diventata incandescente, con Del Piero che – alzando la voce – ha elencato tutti i giocatori di maggior qualità nerazzurra: “Bastoni non è un giocatore? Barella non è un giocatore? Lautaro Martinez non è un giocatore? Calhanoglu non è un giocatore?”. Spazientito, Bergomi ha risposto: “Non è che chi urla di più ha ragione, eh. Sei sempre a dire ‘ste robe qua”. “Ma sono opinioni diverse”, ha ribattuto la bandiera bianconera. “Sì ma non puoi alzare la voce, rispetta quello che dico io”, ha continuato Bergomi parecchio innervosito. Discussione poi placata da Caressa, ma che ha subito fatto il giro del web.