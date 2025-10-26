Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 18:55

Sinner vince a Vienna e “ufficializza” la relazione con Laila Hasanovic

di F. Q.
Già nei giorni scorsi la modella danese era stata avvistata nel box dell'azzurro insieme ai genitori. Dopo il successo su Zverev, l'azzurro l'ha ringraziata
Sinner vince a Vienna e “ufficializza” la relazione con Laila Hasanovic
Icona dei commenti Commenti

“Tutti hanno famiglia e fidanzate, non è semplice. Ma grazie anche alla mia e Laila, significa molto per me”. Dopo mesi di rumors, Jannik Sinner esce allo scoperto e ufficializza la sua relazione con Laila Hasanovic, modella danese. Lo ha fatto a Vienna, dopo la vittoria in finale contro Zverev, durante il suo discorso dopo la premiazione. Un indizio chiaro era già arrivato qualche giorno fa, quando Hasanovic era stata avvistata nel box dell’azzurro insieme alla sua famiglia.

Sinner esce allo scoperto con Hasanovic

La relazione tra i due è ormai cosa nota da mesi, ma mai erano usciti allo scoperto. Un segnale che l’altoatesino ha bisogno della vicinanza e il supporto di tutti in questo momento: “Posso solo dire – aveva spiegato giorni fa – che accetto tutte le critiche”, aveva dichiarato in relazione alle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis. “Avere qui i miei genitori mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l’affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo”. Oggi è tornato sull’argomento e nel discorso conclusivo ha aggiunto anche la presenza della fidanzata, che da qualche mese gira tra i campi per seguirlo durante i tornei: “Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c’è la mia famiglia e c’è la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa”, ha sottolineato Sinner durante la cerimonia di premiazione.

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Sinner

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 proprio a Copenaghen. È una modella danese, con capelli chiari e occhi azzurri. Dopo tre anni di relazione, qualche mese fa – in primavera – la donna ha chiuso il rapporto con l’ex fidanzato Mick Schumacher. Successivamente ha cominciato una relazione con Jannik Sinner: i due – distanti dalle telecamere – si erano anche concessi qualche giorno di vacanza in estate tra Sardegna e Danimarca.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione