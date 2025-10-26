Sinner vince a Vienna e “ufficializza” la relazione con Laila Hasanovic

“Tutti hanno famiglia e fidanzate, non è semplice. Ma grazie anche alla mia e Laila, significa molto per me”. Dopo mesi di rumors, Jannik Sinner esce allo scoperto e ufficializza la sua relazione con Laila Hasanovic, modella danese. Lo ha fatto a Vienna, dopo la vittoria in finale contro Zverev, durante il suo discorso dopo la premiazione. Un indizio chiaro era già arrivato qualche giorno fa, quando Hasanovic era stata avvistata nel box dell’azzurro insieme alla sua famiglia.

Sinner esce allo scoperto con Hasanovic

La relazione tra i due è ormai cosa nota da mesi, ma mai erano usciti allo scoperto. Un segnale che l’altoatesino ha bisogno della vicinanza e il supporto di tutti in questo momento: “Posso solo dire – aveva spiegato giorni fa – che accetto tutte le critiche”, aveva dichiarato in relazione alle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis. “Avere qui i miei genitori mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l’affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo”. Oggi è tornato sull’argomento e nel discorso conclusivo ha aggiunto anche la presenza della fidanzata, che da qualche mese gira tra i campi per seguirlo durante i tornei: “Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c’è la mia famiglia e c’è la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa”, ha sottolineato Sinner durante la cerimonia di premiazione.

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Sinner

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 proprio a Copenaghen. È una modella danese, con capelli chiari e occhi azzurri. Dopo tre anni di relazione, qualche mese fa – in primavera – la donna ha chiuso il rapporto con l’ex fidanzato Mick Schumacher. Successivamente ha cominciato una relazione con Jannik Sinner: i due – distanti dalle telecamere – si erano anche concessi qualche giorno di vacanza in estate tra Sardegna e Danimarca.