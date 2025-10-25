Il mondo FQ

Manifestazione pro-Palestina a Torino, scontri con la polizia davanti al Museo Egizio

di Local Team per Il Fatto
Gli attivisti tentavano di raggiungere il Teatro Carignano per contestare Antonio Tajani e altri ministri presenti ad un evento
Scontri a Torino tra manifestanti a sostegno della Palestina e forze dell’ordine. È accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono iniziati i contatti e sono partite le prime cariche da parte dei carabinieri. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell’ordine e identificata.
I manifestanti hanno anche tirato bottiglie contro la polizia. I manifestanti tentavano di raggiungere il Teatro Carignano per contestare Antonio Tajani ed altri ministri presenti a un evento. Gli agenti hanno usato i manganelli a più riprese durante la carica.

