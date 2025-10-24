Il mondo FQ

Femminicidio Luciana Ronchi, il video dell’agguato: l’ex marito la insegue in scooter e le va incontro

Il filmato mostra gli istanti del femminicidio commesso da Luigi Morcaldi, 64 anni, nei confronti della ex moglie, Luciana Ronchi, a Bruzzano, Milano. Il video dell’impianto di videosorveglianza riprende Morcaldi mentre insegue la donna in scooter, parcheggia e poi le va incontro. Secondo il procuratore di Milano, Marcello Viola, l’ha uccisa con 14 coltellate. Ieri sera la fiaccolata col sindaco Giuseppe Sala.

