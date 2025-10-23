Il mondo FQ

Nuoro, corsa di cavalli a folle velocità per le strade: denunciati otto giovani – Video

Gli otto in sella ai cavalli hanno sfrecciato per le vie di Orani mettendo in pericolo sia le persone sia gli animali
Otto giovani sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Ottana per aver fatto una corsa clandestina di cavalli per le strade di Orani, in provincia di Nuoro. La gara, non autorizzata, si è svolta nel pomeriggio del 13 ottobre scorso, poco prima dell’inizio dei festeggiamenti in onore di San Daniele: gli otto in sella ai loro cavalli hanno sfrecciato per le vie di Orani a folle velocità mettendo in pericolo sia le persone che si trovavano per strada, sia l’incolumità degli animali. I carabinieri della Stazione di Orani hanno identificato i giovani tramite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Si tratta di ragazzi del posto, alcuni dei quali con precedenti di polizia alle spalle.

