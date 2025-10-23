Sono stati i vigili del fuoco a trovare i tre corpi senza vita e a scoprire la perdita dalla caldaia

Con l’arrivare del freddo, immancabili gli incidenti domestici con il monossido di carbonio. Sono tutti morti nella notte per soffocamento da monossido di carbonio i componenti di una famiglia di Canaro, provincia di Rovigo. Erano alcuni giorni che la famiglia non dava proprie notizie. Quando i vigili del fuco sono entrati nell’abitazione hanno rinvenuto i corpi privi di vita di padre, madre e della figlia di 27 anni. Durante il sopralluogo la scoperta della fuoriuscita di monossido di carbonio dalla caldaia, un gas inodore e incolore.

Le autorità hanno avviato accertamenti per confermare le cause del decesso e il momento esatto. Sembrerebbe – come riportato da Fanpage – che il decesso sia avvenuto da qualche giorno. Sono stati, infatti, i colleghi del padre a fare la segnalazione alle forze dell’ordine, preoccupati per la sua assenza a lavoro e per la mancanza di contatti da lunedì 20 ottobre.

Salvata invece una famiglia in Piemonte alcuni giorni fa. I sanitari del 118, dopo una chiamata. sono intervenuti per un’intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione a Costigliole d’Asti. L’equipaggio ha immediatamente rilevato un odore anomalo. Il rilevatore di monossido di carbonio ha immediatamente rilevato la presenza del gas. Sono stati assistiti quattro componenti della famiglia, tra cui due bambine di 5 anni e 9 mesi. Tutti i pazienti, che presentavano sintomi compatibili con intossicazione da monossido, sono stati trattati sul posto e successivamente trasportati per gli accertamenti sanitari all’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Immagine d’archivio