Sci, infortunio choc per Marta Bassino: frattura della tibia, dice addio alle Olimpiadi

Bruttissime notizie per la Nazionale di sci alpino che, da questo weekend, comincerà la stagione con i due classici giganti di Sölden: Marta Bassino si è fratturata il piatto tibiale sinistro durante un allenamento e salterà quindi con molta probabilità anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una grossa perdita per lo sci italiano: Bassino è infatti vincitrice di due titoli iridati e della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021, nonché una delle sciatrici su cui l’Italia puntava maggiormente alle prossime Olimpiadi.

A comunicarlo è stata la Fisi con una nota ufficiale. “Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo”, comincia la nota. La 29enne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata.

“Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano – prosegue la nota – dove è stata sottoposta ad una lastra e successivamente ad una TAC che hanno evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Marta, in accordo con la Commissione Medica FISI, raggiungerà nelle prossime ore la Clinica La Madonnina di Milano, dove verrà operata dal dottore Andrea Panzeri in tarda serata o nella mattinata di giovedì 23 ottobre”. La successiva TAC, per fortuna, non ha evidenziato altre lesioni. Una brutta tegola per l’Italia dello sci in vista della Coppa del Mondo e delle Olimpiadi dopo l’infortunio di Federica Brignone.