Ultimo aggiornamento: 17:25

Fondale marino danneggiato per pescare i datteri: 57 indagati. “Attività devastante era diventata prassi” – Video

L'accusa a carico dei 57 indagati è procurato disastro ambientale
Militari della Guardia costiera hanno eseguito misure cautelari a carico di un gruppo che avrebbe pescato in modo abusivo datteri di mare devastando il fondale marino a largo delle coste di Molfetta, nel Nord Barese. L’accusa a carico dei 57 indagati è procurato disastro ambientale. L’inchiesta ha rivelato “come una attività tra le più devastanti per il fondale marino, era diventata prassi”. Sono 57 gli indagati di cui 54 persone fisiche e tre enti che rispondono di 84 ipotesi di reato tra associazione per delinquere, danneggiamento e deturpamento di beni paesaggistici, inquinamento, disastro ambientale, minacce a pubblico ufficiale e illeciti amministrativi contestati agli enti coinvolti, ha specificato Nitti. In carcere sono finite 25 persone, altre 10 sono state sottoposte agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, tre a obblighi di dimora e 11 a divieti di dimora e di esercitare attività di impresa.

