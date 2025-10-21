Considerato un bambino prodigio, si era affermato non solo per le sue vittorie ma anche per la sua attività da streamer, che gli era costata anche qualche polemica. I suoi colleghi: "Siamo devastati"

Il grande maestro di scacchi americano Daniel Naroditsky, considerato uno dei talenti più brillanti e delle voci più influenti del panorama scacchistico statunitense, è morto a soli 29 anni. Ad annunciare la notizia sui social è stato lo Charlotte Chess Club della Carolina del Nord, dove Naroditsky si allenava e lavorava come allenatore, definendolo “un talentuoso giocatore di scacchi, educatore e membro amato della comunità scacchistica”. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Ad agosto aveva vinto il Campionato Nazionale Blitz degli Stati Uniti.

Considerato un bambino prodigio già da ragazzino, Danya ha ottenuto il titolo di Gran Maestro (il riconoscimento più alto che possa essere attribuito ad un giocatore di scacchi dalla Federazione Internazionale degli Scacchi) nel 2013, subito dopo aver compiuto 18 anni. Da giovanissimo ha trionfato al Campionato Mondiale Giovanile Under 12 di scacchi nel 2007 e ha raggiunto il punteggio FIDE massimo di 2647. Ad appena 14 anni ha pubblicato il suo primo libro sugli scacchi e successivamente è stato uno studente di storia alla Stanford University, una delle istituzioni accademiche più prestigiose degli Usa.

Presenza fissa tra i primi 150 giocatori al mondo, Naroditsky era famoso non soltanto per i suoi trionfi negli scacchi, come per esempio in occasione della vittoria contro l’allora numero 2 al mondo Fabiano Caruana al Campionato degli Stati Uniti del 2021, ma anche per la sua costante attività nel mondo degli scacchi online. Naroditsky era infatti un noto content creator su piattaforme come YouTube, dove vantava quasi 500mila iscritti.

I suoi video esplicativi, le sue speedrun e le sue dirette sulle varie piattaforme social – tra cui Youtube e Twitch – lo hanno reso uno degli streamer di scacchi più famosi della sua generazione. Nel 2024, fu accusato dall’ex campione del mondo Vladimir Kramnik di barare nelle partite blitz online, passando un momento molto complicato. In quella circostanza fu difeso dal collega, Grande Maestro e content creator Hikaru Nakamura, che ha dichiarato adesso: “Sono devastato”.

“Si tratta di una perdita enorme per il mondo degli scacchi” dice Danny Rensch, una delle figure chiave del famoso sito web di scacchi Chess.com, che ha descritto Naroditsky come “un volto straordinario e fonte di ispirazione per il nostro gioco: era un amico e un fratello. La notizia è devastante per il mondo degli scacchi e per tutti coloro che lo conoscevano. È impossibile esprimere a parole questo tipo di perdita”.