Il re degli scacchi è stato fermato. Il gran meastro Magnus Carlsen, ex campione del mondo e tra i più grandi giocatori di sempre, è stato costretto alla patta (pareggio) in una partita senza precedenti che lo ha visto affrontare oltre 143mila persone da tutto il mondo. L’evento “Magnus contro il Mondo”, iniziato il 4 aprile su Chess.com, si è concluso con un risultato sorprendente: pareggio dopo tre scacchi a Carlsen inflitti dalla community.

Un format rivoluzionario

La sfida si è svolta in modalità freestyle, nota anche come Scacchi960, dove l’assetto iniziale dei pezzi è semicasuale. Il format “vota la mossa” ha permesso a chiunque di partecipare: ogni giorno, migliaia di utenti votavano la prossima mossa da far eseguire al Team Mondo, che giocava con i pezzi neri. Carlsen, invece, muoveva da solo i pezzi bianchi. In questo clima partecipativo, il Team Mondo ha saputo coordinarsi con strategia e disciplina, aiutato anche da un gruppo di coach esperti che fornivano analisi in tempo reale.

Un risultato oltre le aspettative

Secondo le previsioni iniziali, Carlsen era il favorito assoluto. Gli esperti non avevano dubbi: “Vincerà facilmente”, si diceva. E invece il Mondo ha tenuto testa al norvegese fino all’ultima mossa. Dopo settimane di gioco, analisi collettiva e un susseguirsi di votazioni, la partita si è conclusa con un pareggio che ha il sapore della vittoria per la community. Un dato su tutti certifica l’evento: mai così tante persone avevano giocato insieme una singola partita di scacchi. Superato il record del 1999, quando Garry Kasparov sfidò 50mila utenti online e vinse dopo quattro mesi.