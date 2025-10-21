Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 17:14

Eurolega, da dicembre partite anche in Israele: Hapoel e Maccabi Tel Aviv torneranno a giocare in casa

di F. Q.
Le due squadre hanno disputato i match dell'attuale edizione della massima competizione europea di basket rispettivamente a Belgrado e Sofia
Eurolega, da dicembre partite anche in Israele: Hapoel e Maccabi Tel Aviv torneranno a giocare in casa
Icona dei commenti Commenti

Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv potranno tornare a giocare le partite di Eurolega, la massima competizione europea di basket, in casa, in Israele. Potranno farlo dall’1 dicembre, come deciso dalla stessa Eurolega “dopo un’attenta riflessione”. Fino a quella data, Euroleague Basketball “continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi, a rimanere in stretto contatto con le autorità locali e straniere, le squadre ospiti e tutte le organizzazioni competenti, tra cui Elpa, Ehcb e Uebo, e a garantire che la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti rimangano la massima priorità”, si legge nella nota ufficiale diffusa dal massimo organo cestistico europeo.

Le due squadre israeliane giocano le partite casalinghe in campo neutro dall’ottobre 2023 e – nonostante il genocidio a Gaza – non sono mai state escluse dalla competizione. come invece deciso per le squadre russe dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Vladimir Putin. Adesso – dopo l’apparente tregua della scorsa settimana – Hapoel e Maccabi torneranno a giocare nel proprio palazzetto, a Tel Aviv. Lo stesso accadrà anche in Eurocup, dove è impegnato l’Hapoel Gerusalemme. Il 4 dicembre il team israeliano giocherà in casa contro Venezia, che diventerebbe così il primo club italiano a tornare a giocare in Israele dal 2023.

In queste prime giornate di Eurolega, sia Hapoel Tel Aviv che Maccabi hanno giocato lontane da Israele: il Maccabi Tel Aviv ha continuato a giocare a Belgrado – in Serbia – come già faceva lo scorso anno, l’Hapoel invece ha giocato fin qui a Sofia, all’Arena 888 in Bulgaria. Una situazione che aveva creato non pochi disagi all’organizzazione dell’Eurolega, che ha anche dovuto prendere misure alternative per i match tra club israeliani e club turchi (Anadolu Efes e Fenerbahce). L’Anadolu Efes ha infatti sfidato in Montenegro, alla Moraca Arena, sia Hapoel che Maccabi nel giro di tre giorni. Il Fenerbahce giocherà con entrambe a novembre: al momento però la sede decisa è quella di Istanbul. Da capire se anche in questo caso ci saranno variazioni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione