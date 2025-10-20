Il mondo FQ

Agguato dei tifosi del Pistoia basket, le immagini del pullman col parabrezza sfondato dopo il lancio di sassi

Il mezzo danneggiato all’interno del deposito giudiziario
Il pullman dei tifosi del Pistoia basket – colpito con pietre e mattoni nella tarda serata di domenica 19 ottobre – è stato trasportato in un deposito giudiziario. Nell’attacco è morto Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo, colpito alla trachea da una pietra. Le immagini mostrano il mezzo danneggiato all’interno del deposito giudiziario.

