Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:21

Milano, incendio in un appartamento in zona Centrale: un’anziana ferita e tre intossicati dal fumo | Video

di Salvatore Frequente
Icona dei commenti (0)
Le fiamme hanno distrutto quasi totalmente l'abitazione. Non si conoscono ancora le cause
Icona dei commenti Commenti

Un incendio è divampato in un appartamento di via Vitruvio 44 a Milano, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. Le fiamme si sviluppate dal primo piano dell’edificio e hanno distrutto quasi completamente l’abitazione di un’anziana, ferita non in modo grave. Sul posto sono giunte sei squadre dei vigili del fuoco i sanitari del 118.

Altre tre persone sono rimaste intossicate dai fumi, ma le loro condizioni di salute non preoccupano. Le squadre dei pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edifico, ma è stato necessario aiutare i residenti ad evacuare l’immobile. Sono ora al lavoro per capire come sia scoppiato l’incendio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione