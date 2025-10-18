Il danese non ha ancora la patente, ma ha rivelato: "Ho appena iniziato il corso, sto prendendo alcune lezioni“

Prima per aver venduto le racchette spaccate a cifre incredibili, poi per aver scritto con insistenza ad Anna Kalinskaya, adesso per aver comprato un’auto costosissima ma senza poterla guidare. Holger Rune sta facendo parlare tanto di sé in questo 2025 e non per i risultati in campo. Il numero 11 del ranking Atp sta faticando ad acquisire continuità nei vari tornei e adesso sta giocando a Stoccolma, dove ha superato i quarti di finale, per provare l’impresa (difficilissima) di qualificarsi alle Finals, anche se è a quasi 1000 punti di distanza dall’ottavo posto di Lorenzo Musetti.

Negli ultimi giorni però ha fatto parlare di sé per altri motivi: il 22enne danese ha infatti acquistato una Porsche 911, ma senza poterla guidare. Rune non ha ancora la patente, come ha ammesso anche lui a proposito di ciò: “Ho comprato da poco la mia prima auto: una Porsche 911, mi sono chiesto perché non prenderla. Recentemente ho preso questa Porsche, è la prima che ho realmente acquistato dopo averne vinte diverse grazie ai successi nel torneo di Monaco”.

A spingere Rune a comprarla è stato Novak Djokovic: “Ho visto Djokovic guidarla a Miami quest’anno e ho pensato: ‘Wow, questa auto è davvero incredibile!’“. Il 22enne ha poi puntualizzato: “Ancora non so guidare, però: ho appena iniziato il corso, sto prendendo alcune lezioni“. Un’auto costosissima, che però per il momento rimarrà in garage in attesa che Rune prenda la patente e possa poi con il passare del tempo guidarla.

Parallelamente sta giocando gli ultimi tornei della sua stagione: dopo esser uscito ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per mano del monegasco Valentin Vacherot – poi vincitore in Cina – e del torneo Atp 500 di Tokyo contro lo statunitense Jenson Brooksby, adesso sta giocando a Stoccolma, in un 250, dove ha battuto l’argentino Etcheverry in tre set e adesso sfiderà il francese Humbert in semifinale.