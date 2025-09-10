Non è stata una seconda parte di 2025 fin qui indimenticabile per Holger Rune, tennista 22enne che dopo il successo a Barcellona non ha più trovato continuità. E le cose evidentemente non vanno meglio anche fuori dal campo. Qualche mese fa era stata Veronika Kudermetova ad accusarlo (“Mi ha corteggiata, gli ho detto che sono sposata”), adesso è invece Anna Kalinskaya, ex di Sinner. La tennista russa è stata infatti ospite nel podcast First and Red con la giornalista Anna Chakvedtadze e oltre a parlare del suo tennis, ha risposto a diverse domande sulla sua situazione sentimentale extracampo.

Nello specifico, dopo aver affrontato l’argomento delle relazioni tra tennisti – essendo stata anche la fidanzata di Kyrgios, oltre che di Sinner – Kalinskaya ha parlato di Holger Rune e del suo tentativo d’approccio su Instagram. “Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito. Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O, più semplicemente, è solo un po’ disperato” ha concluso la russa prima di aggiungere, “ma devo dire che non è l’unico così”. Uno smash violento – usando un gergo tennistico – quello della numero 32 del ranking WTA. Un altro “attacco” al danese, dopo quello già citato arrivato da Kudermetova.

Non si è però fatta attendere la risposta di Holger Rune, che con ironia (ma anche un pizzico stizzito) ha replicato su X alle parole della collega. “Forse abbiamo delle differenze culturali che portano Anna ad interpretare un commento a una storia come un invito a un appuntamento. Se voglio uscire con una persona, chiedo un appuntamento. Non ti preoccupare” , ha scritto il giovane danese. Intanto in campo non sono stati mesi positivi per lui: dopo l’exploit a Barcellona di aprile, dove ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale, Rune non ha più trovato continuità, in particolare negli slam, dove è stato eliminato al primo turno a Wimbledon (da 2-0 a 2-3 contro Jarry) e al secondo agli US Open, sempre in cinque set, contro Jan-Lennard Struff.