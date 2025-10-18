Il mondo FQ

Paolini sconfitta da Rybakina a Ningbo: si complica il percorso per le Finals di Riyad

Jasmine è stata battuta in due set 6-3,6-2. Per decidere le ultime due posizioni di accesso alle Finals bisognerà attendere il torneo di Tokyo
In Cina, a Ningbo, è arrivato il passo falso di Jasmine Paolini, che vede sfumare non solo la finale del torneo Atp500, ma anche la qualificazione diretta alle Wta Finals di Riyad. La 29enne azzurra, n.8 del ranking mondiale, è stata battuta in due set sul campo di cemento dalla kazaka Elena Rybakina, n.9 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-2. Le due atlete si sono sfidate punto per punto, ma alla fine la differenza è stata fatta dal servizio di Rybakina. Per scoprire la propria avversaria in finale, la kazaka dovrà attendere la vincente di Shnaider-Alexandrova.

La partita è iniziata con una grande intensità dell’azzurra guadagnandosi subito una palla break, poi annullata dalla kazaka. Quest’ultima si è affidata al suo potente servizio e, dopo un inizio in difficoltà, guadagna confidenza e sbaglia pochissimo. Paolini evita diverse palle break, ma alla quarta il tiro ad incrocio vincente di Rybakina le permette di guadagnare terreno, vincendo il primo set 6-3. Nel secondo set, dopo un inizio equilibrato la kazaka riprende il largo sul 3-2 fino a vincere con il 6-2.

Con questa sconfitta il percorso verso le Finals di Paolini si complica. Per il torneo di chiusura del calendario ci sono ancora due posti disponibili e tre giocatrici che ancora possono sperare in una qualificazione. Paolini è al settimo posto della Race, con 4325 punti, inseguita da Mirra Andreeva a 4320. Una vittoria di Rybakina al torneo di Ningbo la porterebbe a -20 punti dall’azzurra. Sarà quindi decisivo il torneo di Tokyo – dal 22 al 26 ottobre -, dove sia Jasmine Paolini che Elena Rybakina saranno in gara.

