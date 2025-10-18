Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:36

Gaza, il presidio a Milano coi portuali di Genova: “La mobilitazione deve continuare. Antisemitismo? Panzane” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
L'assemblea "permanente" di fronte a Palazzo Marino
Icona dei commenti Commenti

Davanti a Palazzo Marino, a Milano, si è svolta un’assemblea in sostegno della Palestina, convocata per tradurre in azione le mobilitazioni cittadine e mettere a punto metodi efficaci di ascolto e contestazione. Tra i partecipanti è intervenuto Romeo Pellicciari, portuale di Genova, che ha rivendicato la continuità dell’iniziativa al grido di “blocchiamo tutto”. “La movimentazione deve continuare – ha detto Pellicciari – siamo qui a supporto della flotta e, soprattutto, del popolo palestinese. Vogliamo che l’assedio verso Gaza finisca subito e che siano garantiti diritti finora negati”. Pellicciari ha chiamato a mantenere alta l’attenzione pubblica per impedire che si abbassi l’interesse sull’emergenza umanitaria. Nel suo intervento ha respinto le accuse di antisemitismo rivolte ai partecipanti, definendole “una panzana” costruita ad arte: “Qui non c’è odio contro gli ebrei – ha affermato – ma una critica politica al sionismo nella sua azione”. Organizzatori e partecipanti hanno sottolineato la volontà che le azioni restino pubbliche e non violente, promuovendo assemblee nelle piazze e coordinamenti territoriali per far sentire la voce della città e chiedere interventi politici a tutela dei diritti umani. Critici dell’assemblea hanno tuttavia avvertito sul rischio che retoriche forti possano essere strumentalizzate; gli organizzatori hanno risposto chiamando al confronto politico, non alla delegittimazione delle persone.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione