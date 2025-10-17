L'italiano ha vinto soltanto 9 punti nei turni di battuta dell'avversario, ma nel secondo set ha avuto anche due set point non sfruttati

Lorenzo Musetti perde contro Giovanni Mpetshi Perricard (che si prende la rivincita dopo quattro sconfitte consecutive) e viene eliminato ai quarti di finale dell’Atp di Bruxelles. 6-4 7-6 il finale in un’ora e 24 minuti di gioco in favore del francese, che ha avuto un ottimo rendimento al servizio, nonostante Musetti abbia anche avuto due set point nel tie break del secondo set. Una sconfitta che non compromette ovviamente il cammino del carrarino verso le Atp Finals di Torino, ma che offre una buona chance a Felix Auger-Aliassime.

Il canadese è infatti ancora in gioco nel torneo, ai quarti di finale contro l’americano Spizzirri, e vincendo può accorciare nella classifica Race verso Torino. In caso di vittoria contro Spizzirri, sempre a Bruxelles, Auger-Aliassime guadagnerebbe 45 punti sull’azzurro, portandosi a 480 punti di distacco (rispetto ai 530 di ora). Un vantaggio comunque ancora importante per Lorenzo Musetti, quando ormai mancano pochissimi tornei alla fine della stagione e prima delle Finals di novembre.

La cronaca del match

È stato da subito un primo set molto complicato per Musetti. Il numero 1 del torneo ha perso la battuta in apertura di parziale e non è riuscito ad avere una palla del controbreak a disposizione, visto anche l’ottimo servizio (95% dei punti vinti con la prima) del francese, che ha chiuso 6-4 in 30 minuti. E a proposito di servizio: la battuta di Mpetshi Perricard è nota nel circuito per la sua potenza e oggi ha addirittura rotto un bicchiere di una spettatrice nel corso del primo set, dopo un ace. La ragazza “vittima” ha anche scattato una foto ricordo al bicchiere ormai rotto e vuoto.

Nel secondo set praticamente non si è mai giocato: sia Musetti che Mpetshi Perricard sono stati perfetti al servizio, lasciando pochissimo all’avversario e non hanno concesso palle break. Al tie break è successo di tutto: Musetti ha annullato due match point, poi ha sprecato due set point e ha perso commettendo due doppi falli consecutivi.

La classifica Race aggiornata

Di seguito ecco la classifica Race aggiornata dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti, partendo dal quinto posto, considerando che il quarto è occupato da Alexander Zverev che ha 4.280 punti.