L’afa di Shanghai e le gambe tremolanti sembrano già un lontano ricordo. Jannik Sinner torna in campo tirato a lucido sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, per il torneo-esibizione Six Kings Slam: la caccia al bottino grosso, 6 milioni di dollari, comincia nel migliore dei modi, con una netta vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il match finisce in appena 75 minuti di gioco con un perentorio 6-2, 6-3: per l’azzurro numero 2 al mondo una partita sotto controllo fin dai primi minuti e mai in discussione. Ora la sfida a Novak Djokovic in semifinale, in programma oggi, giovedì 16 ottobre, non prima delle 20 ora italiana.

Il Six Kings Slam ovviamente non vale nulla, tranne per le tasche dei tennisti che vi partecipano. Ma dal match contro Tsitsipas sono arrivati segnali incoraggianti verso il finale di stagione: evidenti le differenze di tenuta fisica e mentale tra i due giocatori. Sinner accelera fin dai primi minuti, annulla il greco e strappa tre break consecutivi per arrivare al 5-0. Poi Tsitsipas reagisce, tira fuori un po’ d’orgoglio, strappa il break nel sesto game, tiene il primo turno di battuta e accorcia sul 5-2. L’ottavo game è il più combattuto del primo set e finisce ai vantaggi: se lo prende Sinner, che chiude il primo parziale in 35 minuti e con più del 70% di prime messe in campo.

Il funzionamento del servizio e il ritrovato ritmo asfissiante da fondo campo sono le due migliori notizie del match. Che prosegue sulla stessa falsa riga anche nel secondo set. Sinner parte con un break fulminante e non lascia spazio a Tsitsipas, completamente in balia del ritmo imposto dal numero 2 del ranking. L’azzurro è sempre solido in battuta e dopo aver consolidato il break ne strappa un altro nel terzo gioco. Colpi irresistibili per Tsitsipas, che comunque prova a ridurre il passivo e dopo un controbreak nel quarto gioco tiene il turno di battuta per il 3-2. La fiammata si esaurisce lì. Poi Sinner torna a premere sull’acceleratore e chiude il match. Ora un altro test, contro l’eterno Djokovic, che anche in un’esibizione farà di tutto per togliersi lo sfizio di tornare a battere l’azzurro dopo 5 sconfitte consecutive.

Quando giocano Sinner-Djokovic: orario e dove vederla, solo in streaming

L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma come seconda semifinale, dopo il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz che comincia alle ore 18.30. L’inizio è previsto non prima delle ore 20, ma probabilmente il match comincerà almeno dopo le ore 20:30 italiane. Tutto il torneo Six Kings Slam non è visibile in tv, ma solo in streaming su Netflix, che detiene i diritti in esclusiva di questo torneo. Per vedere la partita in diretta bisogna quindi essere abbonati alla piattaforma.