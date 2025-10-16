La causa è stato un problema agli impianti della raffineria Eni che ha ridotto la produzione del carburante jet A1 nei mesi di ottobre e novembre: limitazioni fino a fine anno

Problemi di approvvigionamento di carburante per l’aeroporto di Malpensa. Per questo motivo lo scalo milanese ha richiesto alle compagnie aree “rifornite da Eni”, quando possibile, di rifornirsi in altri scali. La comunicazione è avvenuta tramite notam, un avviso agli aviatori, e ha validità fino al 31 dicembre. L’avviso è valido solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate.

La causa scatenante sarebbe stato un problema agli impianti di raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi, nel Pavese. Come ha fatto sapere la società ci sarà una “parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre”. Ma assicurano anche che le conseguenze per Malpensa saranno “limitate”.

Per il momento non sono stati rilevati problemi di disponibilità di jet fuel e “sono già in atto misure attraverso rifornimenti alternativi, grazie ai quali le conseguenze sull’operatività dello scalo saranno limitate. Eni ha ritenuto comunque di avvisare la società aeroportuale che gestisce lo scalo di Malpensa segnalando la situazione e invitando, in via cautelativa, a comunicare alle compagnie aeree affinché non concentrino i rifornimenti nello scalo”.