Ultimo aggiornamento: 8:44

Operazione antimafia a Salerno: 39 arresti per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti

di F. Q.
Gli inquirenti contestano la detenzione e cessione di cocaina, crack e hashish
Un’operazione antidroga della Guardia di Finanza è stata condotta a Salerno dalle prime ore dell’alba: 39 arresti per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti contestano la detenzione e cessione di cocaina, crack e hashish. In particolare, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 indagati; arresti domiciliari per altri 21 indagati. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.30 in Procura a Salerno.

Gli agenti della finanza hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

