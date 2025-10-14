Il mondo FQ

Sequestrate magliette e gadget sotto al Murales di Maradona a Napoli: accesso bloccato, turisti spaesati

A rimanere scoperto solo il grande graffito che raffigura il campione argentino e un’altra statua alta 6 metri: coperta la cappella dove si trovano i vari cimeli e le statue
La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murales di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Sono stati posti sotto sequestro magliette e gadget, mentre è stata coperta la cappella dove si trovano i vari cimeli e le statue dedicate all’ex campione del Napoli. A rimanere scoperto solo il grande murales che raffigura Maradona e un’altra statua alta 6 metri, donata recentemente da un artista argentino. Sul posto molti turisti si chiedono cosa stia succedendo. L’accesso all’area è stato interdetto.

