Morto Angelo Valente, leggenda della Kickboxing italiana. Il ricordo di Elisabetta Canalis: “Grazie per il coraggio che mi hai dato”

Quattro volte campione del mondo di kickboxing, era diventato un'icona del ring. Poi la brillante carriera anche da maestro. Era malato da tempo: aveva 51 anni
Ha trasformato uno sport di nicchia in una disciplina conosciuta, come riesce solo ai grandi: la kickboxing italiana perde il suo simbolo, Angelo Valente. Malato da diversi anni, è morto a 51 anni a Milano. Quattro volte campione del mondo di kickboxing, era diventato un’icona del ring: i suoi match riempivano il Palalido di Milano. Ha vinto anche tanti titoli italiani e ha combattuto perfino due match di boxe da professionista nei pesi medi, vincendoli entrambi: correva l’anno 2006. A inizio Millennio era una dei volti nei galà “Kickboxing Superstar”, il suo apice di notorietà.

Oltre a essere un leggendario kickboxer, Valente è diventato poi un ottimo organizzatore: ha fondato KickAndPunch nel 2012, capace di richiamare campioni italiani ed europei, ma anche alcuni grandi internazionali. L’omonimo palestra nella periferia milanese è un punto di riferimento della kickboxing italiana. Valente ha insegnato negli anni a tantissimi appassionati, ma anche a tanti vip. Si ricordano i calciatori Bobo Vieri e Paolo Maldini, il rapper Sfera Ebbasta, la showgirl Elisabetta Canalis, che poi è arrivata perfino a combattere sul ring.

Proprio Canalis lo ha ricordato sui social con commozione: “Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica e incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato”.

