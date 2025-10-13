La procura di Treviso ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo di una neonata partorita in una casa di Borso del Grappa trasportata in elicottero d’urgenza qualche ora dopo all’ospedale Cà Foncello, dov’è morta per uno choc emorragico. Ad assistere la partoriente due ostetriche che non appartengono al personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e che rischiano l’accusa di omicidio colposo. Il decesso, secondo quanto ha riferito l’Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero al nosocomio, dove era giunta con choc emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva. La bambina era venuta alla luce domenica mattina con un parto in ambiente domestico. La coppia ha altri figli nati anch’essi con parto domiciliare.

Carlo Dani, del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neonatologia (Sin) e Direttore Struttura Operativa Dipartimentale Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze all’Ansa spiega che non esistono parti a rischio zero, anche una gravidanza decorsa in modo regolare si può complicare e può portare alla nascita di un bambino che ha bisogno di assistenza tempestiva, ad esempio di essere rianimato, cosa che a casa non è possibile. “Partorendo a casa – insiste Dani – rinunci alla possibilità di avvalerti di tutta una serie di esami per valutare eventuali sofferenze del cuore del neonato o alla possibilità di fare immediata rianimazione se necessaria. Noi come Sin – ricorda Dani – da sempre esprimiamo il nostro dissenso sul parto a domicilio, ancorché con presenza di personale sanitario qualificato; la Sin ha sempre sostenuto che gli ospedali di oggi non sono più quelli di anni fa in cui il parto era molto medicalizzato, un parto a basso rischio può essere seguito dall’ostetrica, ma se succede qualcosa ginecologo e neonatologo possono intervenire immediatamente, senza medicalizzazione del parto”.