Attimi di panico e tragedia sfiorata in Serie C: tifosi volano da una balaustra, match sospeso

Uno dei due ha avuto la peggio, perdendo conoscenza: è stato subito ricoverato in ospedale, nessuna grave conseguenza
Panico e paura in Serie C, ma per fortuna nessuna conseguenza grave. La sfida tra Albinoleffe e Lecco, valida per la nona giornata del girone A, è stata infatti sospesa per circa sei minuti all’ottantesimo per un incidente sugli spalti. Due tifosi del Lecco sono infatti caduti da una balaustra del settore ospiti, finendo in campo e creando panico anche tra i presenti in campo. A quel punto l’arbitro ha fermato la sfida per qualche minuto, in modo da permettere i soccorsi, accertarsi che nessuno dei due fosse in condizioni gravi e poi riprendere il match.

Tra i due, uno ha avuto la peggio, cadendo male sul collo, mentre l’altro si è subito rialzato. Il tifoso ha perso conoscenza dopo esser volato da circa tre metri, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale in barella, vivo e cosciente con il collare, per effettuare tutti gli accertamenti del caso e verificare che non ci fossero conseguenze gravi. Dopo alcuni minuti si è subito scongiurato il peggio e la partita è poi ripresa. In mattinata sono poi arrivate notizie positive: il tifoso è stato dimesso dall’ospedale dopo aver trascorso la notte in osservazione al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nessuna grave conseguenza quindi dopo l’impatto avvenuto all’Albinoleffe Stadium. Per la cronaca il Lecco, al termine dei novanta minuti, ha ottenuto una vittoria importantissima per 0-1. La squadra allenata da Federico Valente è così tornata al secondo posto in classifica, a 21 punti dopo 9 giornate e a -4 dalla capolista Vicenza (25), che continua a tenere ritmi altissimi.

