Juventus, non c’è pace per Bremer: verrà operato di nuovo al ginocchio sinistro

Il difensore bianconero aveva saltato le ultime partite contro Villarreal e Milan. L'infortunio si è rivelato più grave del previsto: i tempi di recupero sono incerti

Il problema che ha costretto Gleison Bremer a saltare le ultime partite con la Juventus è più grave del previsto. Il difensore bianconero si è sottoposto a un consulto a Lione dallo specialista dott. Sonnery-Cottet e gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Bremer, che appunto aveva saltato le ultime partite con la Juventus compreso il big match contro il Milan (oltre a quella di Champions League contro il Villarreal), verrà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, come comunicato dalla Juventus in una nota ufficiale sul sito.

Infortunio Bremer: quanto rimarrà fuori

Nuovo stop per il difensore brasiliano, che lo scorso anno è rimasto ai box per quasi tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato nel match di Champions League contro il Lipsia. Tudor perde il giocatore chiave della sua difesa e dovrà adesso pensare a delle alternative. Bremer rimarrà infatti fuori per circa un mese e mezzo, anche se trattandosi dello stesso ginocchio operato, è probabile che il club bianconero proceda con grandissima cautela. Nella visione più ottimistica possibile, Bremer potrebbe tornare in campo contro la Fiorentina il 22 novembre, dopo la sosta per le nazionali. In questo caso Bremer salterebbe le sfide contro Como, Real Madrid, Lazio, Udinese, Cremonese, Sporting e Torino.

Più probabile però un suo rientro a dicembre, quando la Juventus avrà un lungo tour de force tra Coppa Italia, Champions League e Serie A. Assenza pesante per Yildiz e compagni, in un momento in cui l’attacco gira, la difesa meno: nelle ultime sei partite infatti sono infatti 11 i gol totali subiti, con un solo clean sheet. Quello contro il Milan nell’ultima partita.