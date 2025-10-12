Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:12

Dirigente del gruppo Leonardo travolto e ucciso da un suv dei vigili del fuoco a Frosinone

di F. Q.
La vittima è Mario Grasso, 59 anni. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento: il pompiere alla guida ha riferito agli agenti di non avere visto il pedone e di esserselo trovato all'improvviso sul cofano
Incidente mortale sulle strade di Frosinone. Ieri, sabato 11 ottobre, un mezzo dei vigili del fuoco ha travolto un pedone sulla strada statale 156 dei monti Lepini, non lontano dal casello autostradale dell’A1. La vittima è il 59enne Mario Grasso. Originario di Roma, ricopriva il ruolo di Head of Planning, Governance e Pmo nel gruppo Leonardo. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Grasso è stato investito da un suv dei vigili del fuoco della città laziale, guidato da un pompiere che stava tornando da una missione a Cassino. Il punto d’impatto è avvenuto a ridosso del casello autostradale, in prossimità dell’ex stabilimento Permaflex. La dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia stradale: il pompiere alla guida ha riferito agli agenti di non avere visto il pedone e di esserselo solo trovato sul cofano dell’auto. Per questo si sta cercando di capire se l’uomo stesse attraversando in quella zona priva di strisce pedonali o se sia stato investito da un altro veicolo e sbalzato su quello dei vigili del fuoco. Sul posto dell’incidente, le volanti della polizia di Stato e il personale del 118, che ha tentato di rianimare a lungo la vittima ma ogni sforzo è stato inutile.

Il comando di Frosinone dei vigili del fuoco ha espresso in una nota “profondo dispiacere” per l’accaduto: “Ci rattrista profondamente, soprattutto perché dedichiamo la nostra vita alla salvaguardia delle persone. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti”.

