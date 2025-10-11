Il talento transalpino è stato sostituito al minuto 83 e ha già lasciato il ritiro per tornare a Madrid

Un gol, un assist (per Adrien Rabiot), poi l’uscita dal campo malconcio. Kylian Mbappé è stato grande protagonista nella vittoria della Francia contro l’Azerbaigian, 3 a 0 nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma ha subito un infortunio. Il talento transalpino è stato sostituito al minuto 83 ed è uscito visibilmente preoccupato in volto: ha accusato un problema alla caviglia destra.

L’allarme è già scattato in casa Francia: il ct Didier Deschamps deve già fare a meno di Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué e Marcus Thuram, come sanno bene anche gli interisti. Ora ha perso pure la sua stella. Mbappé ha già lasciato il ritiro ed è tornato a Madrid. L’allarme, infatti, è scattato pure in casa Real: i due colpi subiti da Mbappé alla caviglia potrebbero aver causato un infortunio serio. In dubbio c’è la sua presenza nella gara di Liga contro il Getafe, ma soprattutto nella sfida di Champions League contro la Juventus, in programma il prossimo 22 ottobre al Bernabeu.