Fratture alla parte del corpo interessata e danni importanti ai nervi: il calciatore è stato operato d'urgenza

Infortunio choc per Samuel Asamoah, calciatore togolese di 31 anni. Nel corso di un match di seconda divisione in Cina, il calciatore si è rotto il collo dopo aver sbattuto violentemente la testa contro un cartellone pubblicitario al led presente bordo campo. Colpo che rischia di avere conseguenze gravi, visto che per lui adesso si teme addirittura una paralisi. A riferirlo è stato il suo club, il Guangxi Pingguo.

Dalle immagini televisive si vede che il 31enne centrocampista subisce una spinta in velocità da un avversario, mentre i due si stavano contendendo un possesso. Nella caduta sbatte violentemente la testa contro il cartellone. La diagnosi è terribile: Asamoah ha riportato fratture al collo e danni importanti ai nervi. Successivamente è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico.

“È a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa”, è stata questa la prima diagnosi diffusa dal club sul proprio sito ufficiale, prima di un ulteriore aggiornamento successivo all’intervento chirurgico, in cui si parla di “condizioni stabili”.