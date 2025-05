L’attaccante operato d’urgenza, il portiere svenuto: sfiorata due volte la tragedia nel match di Bundesliga. Poi si sono ritrovati uno accanto all’altro in ospedale

Una partita fondamentale in ottica salvezza per Heidenheim e Bochum, terminata con un pareggio per 0-0, ma il cui risultato è passato inaspettatamente in secondo piano dopo quanto accaduto in campo. Nel match valido per la 32esima giornata di Bundesliga, Philipp Hofmann e Kevin Müller sono infatti rimasti entrambi vittime di due infortuni (distinti) molto gravi che hanno destato non poca preoccupazione.

Hofmann, attaccante del Bochum, è rimasto in campo per meno di 10 minuti. Dopo essersi scontrato con Marvin Pieringer nella propria area di rigore, ha dovuto essere sostituito per un forte dolore al petto che gli rendeva difficile la respirazione. È stato comunicato che Hofmann ha subito una frattura costale, “per cui la costola ha perforato la pleura e quindi ha innescato un collasso polmonare“, ha informato il Bochum che in un secondo comunicato stampa ha sostenuto che la situazione in cui si trovava il suo calciatore era “abbastanza pericolosa per la sua vita”. Hofmann ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza. Ora il è fuori pericolo, ma il suo infortunio ha fatto prendere un grande spavento sia al pubblico presente allo stadio che ai telespettatori.

E sfortunatamente, al 60esimo minuto di gioco anche Kevin Müller è stato a suo malgrado protagonista di un altro terribile episodio. Il portiere dell’Heidenheim ha subito una commozione cerebrale dopo una grave collisione con Ibrahima Sissoko nel tentativo di recuperare una palla alta. Müller è rimasto a terra immobile per una decina di minuti prima di essere portato fuori dal campo in barella e infine trasportato in ospedale. Curiosamente, a Müller è stata assegnata la stanza d’ospedale proprio accanto a Hofmann. Forse i due avranno modo di parlarsi dopo aver condiviso una brutta esperienza che per fortuna non si è tramutata i tragedia.